Семин оценил вклад Бориса Ротенберга в победу над "Галатасараем"

Главный тренер "Локомотива" оценил вклад в победу над "Галатасараем" Бориса Ротенберга, вышедшего на замену на 90-й минуте встречи.

– Можете оценить, какой вклад в победу внес Ротенберг?

– Я вам встречный вопрос задам. А Эдер, как вы считаете, большой вклад внес?

– Большой, наверное.

– Каждый из них вышел и хорошо отработал то количество времени, которое им было дано. "Галатасарай" оказывал большое давление, мы хотели чуть-чуть сделать паузу заменами. Эдер хорошо вышел, хорошо вышел Баринов. Мы затормозили их действия. Все вышли нормально (Александр Рогулев)