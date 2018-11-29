00:02 | Футбол — Лига чемпионов

Семин оценил вклад Бориса Ротенберга в победу над "Галатасараем"

Обсудить
1

Главный тренер "Локомотива" оценил вклад в победу над "Галатасараем" Бориса Ротенберга, вышедшего на замену на 90-й минуте встречи.

– Можете оценить, какой вклад в победу внес Ротенберг?

– Я вам встречный вопрос задам. А Эдер, как вы считаете, большой вклад внес?

– Большой, наверное.

– Каждый из них вышел и хорошо отработал то количество времени, которое им было дано. "Галатасарай" оказывал большое давление, мы хотели чуть-чуть сделать паузу заменами. Эдер хорошо вышел, хорошо вышел Баринов. Мы затормозили их действия. Все вышли нормально (Александр Рогулев)

Локомотив - Галатасарай

 

Опрос

Выйдет ли "Локомотив" в Лигу Европы-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
Материалы других СМИ
Загрузка...