01:08 | Футбол — Лига чемпионов

Семин не смог объяснить провал "Локомотива" в начале матча с "Галатасараем"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал неудачную игру команды в начале матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем"​ (0:3). "Локо" пропустил уже на 10-й минуте встречи – гол забил Родригеш.

– Почему "Локомотив" провалил начало матча?

– Сложно объяснить. Игроки-то у нас опытные. Мы изучили несколько матчей с участием Родригеша. Он обычно смещается в центр и бьет… А потом мы играли хорошо, владели преимуществом. Сложно сказать, почему так произошло. Надо смотреть статистику. Например, статистику отборов. (Илья Андреев)

Галатасарай - Локомотив
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
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