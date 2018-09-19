Семин не смог объяснить провал "Локомотива" в начале матча с "Галатасараем"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал неудачную игру команды в начале матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем"​ (0:3). "Локо" пропустил уже на 10-й минуте встречи – гол забил Родригеш.

– Почему "Локомотив" провалил начало матча?

– Сложно объяснить. Игроки-то у нас опытные. Мы изучили несколько матчей с участием Родригеша. Он обычно смещается в центр и бьет… А потом мы играли хорошо, владели преимуществом. Сложно сказать, почему так произошло. Надо смотреть статистику. Например, статистику отборов. (Илья Андреев)