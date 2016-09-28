"Селтик" и "Манчестер Сити" забили шесть мячей на двоих, "Барселона" обыграла "Боруссию" М

Шотландский "Селтик" на своем поле сыграл вничью с "Манчестер Сити" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 3:3. Шотландская команда три раза в матче вела в счете, но победу одержать не смогла. Во втором матче в группе "Барселона" нанесла поражение менхенгладбахской "Боруссии". "Барселона" набрала шесть очков и лидирует в группе. "Манчестер Сити" с четырьмя баллами идет второй. "Селтик" набрал одно очко, "Боруссия" – 0.
Лига чемпионов
Групповой турнир
2-й тур
Группа С
"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) – "Барселона" (Испания) – 1:2 (1:0)
Голы: Азар, 34 (1:0). Арда Туран, 65 (1:1). Пике, 73 (1:2).
"Боруссия" М: Зоммер, Корб, Кристенсен, Эльведи, Вендт, Траоре, Крамер, Дахуд, Штиндль (Хан, 83), Азар (Херрманн, 80), Раффаэл (Джонсон, 48).
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Маскерано, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич (Арда Туран, 60), Иньеста, Пако Алькасер (Рафинья, 54), Л.Суарес, Неймар.
Предупреждения: Маскерано, 63. Пике, 70. Неймар, 90+1.
Судья: Скомина (Словения).
28 сентября. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".
"Селтик" (Шотландия) – "Манчестер Сити" (Англия) – 3:3 (2:2)
Голы: Дембеле, 3 (1:0). Фернандинью, 12 (1:1). Стерлинг, 20 – в свои ворота (2:1). Стерлинг, 28 (2:2). Дембеле, 47 (3:2). Нолито, 55 (3:3).
"Селтик": Гордон, Лустиг, Туре, Святченко, Тирни, Синклэйр, Битон (Гриффитс, 84), Браун, Рогич (Армстронг, 57), Форрест (Робертс, 81), Дембеле.
"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Отаменди, Коларов, Клиши (Стоунс, 73), Стерлинг, Фернандинью, Гюндоган, Сильва, Нолито (Фернанду Режес, 76), Агуэро.
Судья: Риццоли (Италия).
28 сентября. Глазго. Стадион "Celtic Park".