"Селтик" и "Манчестер Сити" забили шесть мячей на двоих, "Барселона" обыграла "Боруссию" М

Шотландский "Селтик" на своем поле сыграл вничью с "Манчестер Сити" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 3:3. Шотландская команда три раза в матче вела в счете, но победу одержать не смогла. Во втором матче в группе "Барселона" нанесла поражение менхенгладбахской "Боруссии". "Барселона" набрала шесть очков и лидирует в группе. "Манчестер Сити" с четырьмя баллами идет второй. "Селтик" набрал одно очко, "Боруссия" – 0.

Лига чемпионов

Групповой турнир

2-й тур

Группа С

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) – "Барселона" (Испания) – 1:2 (1:0)

Голы: Азар, 34 (1:0). Арда Туран, 65 (1:1). Пике, 73 (1:2).

"Боруссия" М: Зоммер, Корб, Кристенсен, Эльведи, Вендт, Траоре, Крамер, Дахуд, Штиндль (Хан, 83), Азар (Херрманн, 80), Раффаэл (Джонсон, 48).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Маскерано, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич (Арда Туран, 60), Иньеста, Пако Алькасер (Рафинья, 54), Л.Суарес, Неймар.

Предупреждения: Маскерано, 63. Пике, 70. Неймар, 90+1.

Судья: Скомина (Словения).

28 сентября. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".

"Селтик" (Шотландия) – "Манчестер Сити" (Англия) – 3:3 (2:2)

Голы: Дембеле, 3 (1:0). Фернандинью, 12 (1:1). Стерлинг, 20 – в свои ворота (2:1). Стерлинг, 28 (2:2). Дембеле, 47 (3:2). Нолито, 55 (3:3).

"Селтик": Гордон, Лустиг, Туре, Святченко, Тирни, Синклэйр, Битон (Гриффитс, 84), Браун, Рогич (Армстронг, 57), Форрест (Робертс, 81), Дембеле.

"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Отаменди, Коларов, Клиши (Стоунс, 73), Стерлинг, Фернандинью, Гюндоган, Сильва, Нолито (Фернанду Режес, 76), Агуэро.

Судья: Риццоли (Италия).

28 сентября. Глазго. Стадион "Celtic Park".