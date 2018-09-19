Сборная России пожелала удачи ЦСКА в матче с "Викторией"

Сборная России пожелала удачи ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" Пльзень.

- Сегодня в борьбу в Лиге чемпионов вступает ЦСКА! Желаем удачи, хорошей игры и, главное, без травм! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

ЦСКА выступает в группе G вместе с "Викторией", "Ромой" и "Реалом".

"Виктория" Пльзень – ЦСКА: Лига чемпионов, 19 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

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