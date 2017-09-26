Сборная мечты УЕФА. Каррера и тренер "Марибора" - в одной команде с Конте, Гвардьолой и Зиданом

УЕФА составил сборную тренеров клубов Лиги чемпионов, которые наиболее успешно играли на высоком уровне. В состав включен наставник "Спартака" Массимо Каррера.

Полностью состав сборной лучших игроков из тренеров клубов Лиги чемпионов выглядит следующий образом:

Шенол Гюнеш ("Бешикташ") – Сержиу Консейсау ("Порту"), Массимо Каррера ("Спартак"), Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм"), Дарко Миланич ("Марибор"), Джованни ван Бронкхорст ("Фейеноорд") – Диего Симеоне ("Атлетико"), Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити"), Зинедин Зидан ("Реал"), Антонио Конте ("Челси") – Эрнесто Вальверде ("Барселона").