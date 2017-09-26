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15:44 | Футбол — Лига чемпионов

Сборная мечты УЕФА. Каррера и тренер "Марибора" - в одной команде с Конте, Гвардьолой и Зиданом

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УЕФА составил сборную тренеров клубов Лиги чемпионов, которые наиболее успешно играли на высоком уровне. В состав включен наставник "Спартака" Массимо Каррера.

Полностью состав сборной лучших игроков из тренеров клубов Лиги чемпионов выглядит следующий образом:

Шенол Гюнеш ("Бешикташ") – Сержиу Консейсау ("Порту"), Массимо Каррера ("Спартак"), Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм"), Дарко Миланич ("Марибор"), Джованни ван Бронкхорст ("Фейеноорд") – Диего Симеоне ("Атлетико"), Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити"), Зинедин Зидан ("Реал"), Антонио Конте ("Челси") – Эрнесто Вальверде ("Барселона").

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Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2502999.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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NapoliFC

Конте вроде бы защитником был.

16:20