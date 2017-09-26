Сборная мечты УЕФА. Каррера и тренер "Марибора" - в одной команде с Конте, Гвардьолой и Зиданом

УЕФА составил сборную тренеров клубов Лиги чемпионов, которые наиболее успешно играли на высоком уровне. В состав включен наставник "Спартака" Массимо Каррера.
Полностью состав сборной лучших игроков из тренеров клубов Лиги чемпионов выглядит следующий образом:
Шенол Гюнеш ("Бешикташ") – Сержиу Консейсау ("Порту"), Массимо Каррера ("Спартак"), Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм"), Дарко Миланич ("Марибор"), Джованни ван Бронкхорст ("Фейеноорд") – Диего Симеоне ("Атлетико"), Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити"), Зинедин Зидан ("Реал"), Антонио Конте ("Челси") – Эрнесто Вальверде ("Барселона").
The best XI of current #UCL coaches ⚽️💪– Champions League (@ChampionsLeague) 26 сентября 2017 г.
THAT midfield 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/kfNhvuCuXz
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Дополнительная информация
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2502999.html
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Челси
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Спартак (футбол)
- Атлетико
- Зинедин Зидан
- Хосеп Гвардьола
- Порту
- Эрнесто Вальверде
- Бешикташ (Футбол)
- Фейеноорд
- Антонио Конте
- Диего Симеоне
- Шенол Гюнеш
- Марибор
- Маурисио Покеттино
- Массимо Каррера
- Сержиу Консейсау
NapoliFC
Конте вроде бы защитником был.
16:20