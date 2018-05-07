Салах - автор лучшего гола полуфиналов Лиги чемпионов

УЕФА на официальном сайте подвел итоги голосование за звание автора лучшего гола в матчах 1/2 финала Лиги чемпионов. Победу одержал нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, за первый из двух мячей египетского форварда в ворота "Ромы" (5:2) в первой игре этой стадии турнира проголосовали 48 процентов респондентов.
Второе место в опросе занял точный удар защитника "Реала" Марселу в первой игре против "Баварии" (2:1, 16 процентов). Тройку лучших замкнул прицельный выстрел полузащитника "Ромы" Раджи Наингголана в ответной игре с "Ливерпулем" (4:2, 14 процентов).
Четвертым стал победный гол Марко Асенсио в первом полуфинале против "Баварии" (2:1, 12 процентов). Пятое место в этом споре занял гол защитника мюнхенцев Джошуа Киммиха в первой игре против "Реала" (1:2, 10 процентов).
Will Md Salah continue his magical run in todays's game. Let's take a look at goal of previous match#RomavsLiverpool #Roma #LiverpoolFC #LFC #RomaLiverpool #romliv #uefa #ucl #Salah #championsleague #Semifinal #RomaLFC #footballexpert pic.twitter.com/cxd7Mi4ELB– Football Expert (@footballexpertt) 2 мая 2018 г.
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