Салах - автор лучшего гола полуфиналов Лиги чемпионов

УЕФА на официальном сайте подвел итоги голосование за звание автора лучшего гола в матчах 1/2 финала Лиги чемпионов. Победу одержал нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, за первый из двух мячей египетского форварда в ворота "Ромы" (5:2) в первой игре этой стадии турнира проголосовали 48 процентов респондентов.

Второе место в опросе занял точный удар защитника "Реала" Марселу в первой игре против "Баварии" (2:1, 16 процентов). Тройку лучших замкнул прицельный выстрел полузащитника "Ромы" Раджи Наингголана в ответной игре с "Ливерпулем" (4:2, 14 процентов).

Четвертым стал победный гол Марко Асенсио в первом полуфинале против "Баварии" (2:1, 12 процентов). Пятое место в этом споре занял гол защитника мюнхенцев Джошуа Киммиха в первой игре против "Реала" (1:2, 10 процентов).