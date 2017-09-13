Рыжиков – единственный вратарь, не пропустивший от Месси в четырех и более матчах

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков остается единственным вратарем, который не пропустил от нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в четырех и более матчах. До 12 сентября такое достижение также принадлежало голкиперу "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону, который вчера пропустил от аргентинца два мяча - испанский клуб одержал победу со счетом 3:0.

Напомним, Рыжиков играл против "Барселоны" в составе казанцев в Лиге чемпионов в 2009 и 2010 годах. Российская команда одержала над каталонцами одну победу, дважды сыграла с ними вничью и потерпела одно поражение.