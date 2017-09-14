Руслан Нигматуллин: "Спартак" играл в регби, а не в футбол"

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отметил, что у "Спартака" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) были большие проблемы с завершением атак. По его словам, команду также подвело то, что она забила гол рано - за полчаса до конца матча.

- Я перед матчем говорил, что команды сыграют 1:1, - приводит "Р-Спорт" слова Нигматуллин. - Правда, я предполагал, что забьет Глушаков, но отличился заменивший его Самедов. В целом игру "Спартака" можно назвать неплохой, а местами и очень хорошей. Были проблемы с завершением атак, хорошо, что Самедову удалось забить - потому что играли в регби, а не в футбол. Мяч летел куда угодно, но не в ворота. Это первая проблема, а вторая - в последние полчаса "Спартак" перестал играть.

Как ни парадоксально, команда забила рановато - до конца матча оставалось тридцать минут. Пытались играть на удержание счета, но полчаса - это достаточно много и удержать счет сложновато. И тем самым не смогли сохранить преимущество, которое было. В целом ничья на выезде в Лиге чемпионов - не худший вариант. И "Спартак" можно поздравить с не самым плохим результатом на старте турнира.

В группе изначально есть фавориты, которые должны продвигаться дальше в Лиге чемпионов. "Спартак" и "Марибор", прежде всего, будут решать задачу, как минимум, продолжить борьбу в Лиге Европы. Конечно, я надеюсь на чудо - что "Спартак" справится и с "Марибором", и с кем-то из конкурентов, которые выше классом. И что наша команда пройдет в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Но "Спартак" должен удивить, чтобы пройти дальше.