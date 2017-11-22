Руи Витория: "Все началось еще в Лиссабоне: там мы должны были побеждать"

Главный тренер "Бенфики"​ Руи Витория после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что команда, несмотря на неудачи, продолжает верить в себя.

– Пять матчей – пять поражений, один забитый гол, 12 пропущенных. Что с "Бенфикой"?

– Это нетипичная для "Бенфики" серия. Мы плохо начали эту компанию и плохо кончили. Не сказал бы, что хоть в одном матче – кроме встречи с "Базелем" – мы серьезно уступали по игре. Обычно силы достаточно равны. Но соперники удачно пользовались любой нашей ошибкой. Да, были в истории "Бенфики" сезоны и удачнее, но мы продолжаем верить в свои силы.

– Кто ответственен за поражение от ЦСКА?

– Не хочу искать виноватых. Разумеется, игра сразу пошла не так, как мы хотели. Все началось еще в Лиссабоне: там мы должны были побеждать. С тех пор все и пошло наперекосяк. Но нам необходимо побеждать и не только в Лиге чемпионов – важнейший, но не единственный наш турнир. ( Александр МУЙЖНЕК )

Трансляция матча ЦСКА - "Бенфика"