Рой Кин: "Защитники "Ливерпуля" играли как школьники"

Помощник главного тренера сборной Ирландии Рой Кин выразил уверенность в том, что "Ливерпуль" может забыть о победе в Лиге чемпионов. По его словам, защитники мерсисайдцев в матче 1-го тура группового турнира с "Севильей" (2:2) действовали как школьники.

– Опытные футболисты "Ливерпуля" просто отключались в важный момент, что заставляет главного тренера сходить с ума, потому что защитники играю как школьники, – приводит Mirror слова Кина. – Правильно войти в игру – самое простое.

Мерсисайдцы проделали большую работу, но, кажется, что они не в состоянии делать простые вещи. Они могут забыть о победе в Лиге чемпионов. Для выхода из группы у них есть все, что нужно. Но в плей-офф команды на подобии "Реала" будут смеяться над ними.