Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

ЦСКА и "Спартак" на этой неделе набрали в рейтинг УЕФА 3 очка для России. Армейцы в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов обыграли на выезде "Бенфику" (2:1), а красно-белые в гостях сыграли вничью с "Марибором" (1:1). Таким образом, после первых игровых дней в российскую копилку добавилось 0,6 балла.

Португальцы выступили менее удачно. "Бенфика" и "Порту" очков не набрали, а "Спортинг" обыграл "Олимпиакос". В копилку Португалии прибавилось 0,333 балла. Тем самым Россия увеличила свой отрыв в борьбе за шестое место. На счету нашей страны 44,782 балла, у португальцев - 41,082.

Напомним, страна, которая займет шестую строчку в рейтинге, сможет заявить в Лигу чемпионов три клуба - два в групповой турнир, еще один - в отборочный.