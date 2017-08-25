Россия приблизилась к идущей на 5-м месте Франции в рейтинге УЕФА

Россия осталась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиге Европы, при этом приблизившись к занимающей пятую строчку Франции.

ЦСКА в ответной встрече 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов обыграл "Янг Бойз" (2:0) и вышел в групповой турнир. "Зенит" победил "Утрехт" (2:0 д.в.) в Лиге Европы, а "Краснодар" проиграл "Црвене Звезде" (1:2). Это принесло России 1,2 балла, всего в ее активе 44,182 балла.

В рейтинге УЕФА на 5-й позиции идет Франция – 47,081 балла, а на 7-й – Португалия (40,748).

Напомним, что текущий рейтинг УЕФА определяет представительство стран в евросезоне-2019/20. Шестое место в таблице коэффициентов позволяет заявить в еврокубки шесть команд, три из которых – в Лигу чемпионов.