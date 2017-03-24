Россия не сможет принять финал еврокубка в сезоне-2018/19

Заместитель генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джорджио Маркетти сообщил, что Россия не сможет претендовать на проведение одного из финалов клубных турниров в сезоне-2018/19.

Процесс выбора мест для проведения финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы, женской Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА в 2019 году стартовал 9 декабря 2016 года. До 27 января 2017 года ассоциации могли выразить предварительный интерес, окончательные заявки вместе с заявочными досье должны быть поданы до 6 июня 2017 года.

- Претендовать на финальные матчи могут только те кандидаты, которых мы одобрили в феврале. Подать новую заявку уже нельзя, - приводит ТАСС слова Маркетти. - Не забывайте, что Россия примет чемпионат мира в 2018 году, а затем Санкт-Петербург станет одним из городов- организаторов чемпионата Европы-2020.

Россия выступит в роли организатора таких крупных событий, и я не могу судить, по этой ли причине страна не стала претендовать на проведение одного из финалов в 2019 году. Потенциально Россия вполне может претендовать на финал любого нашего турнира, после чемпионата мира там будет все необходимое для этого.

Напомним, что заявки на проведение финала Лиги чемпионов подали Баку и Мадрид. Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут решающие матчи, в сентябре 2017 года.