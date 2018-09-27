Роналду дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов и сможет сыграть с "МЮ"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов за удаление в игре с "Валенсией" (2:0). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В этом матче португалец схватил за волосы игрока "Валенсии" Джейсона Мурильо. Таким образом, нападающий пропустит матч второго тура против "Янг Бойз" и сможет участвовать в матчах третьего и четвертого тура против своей бывшей команды "Манчестер Юнайтед".

Согласно правилам УЕФА, удаленный игрок автоматически дисквалифицируется на следующий матч. В зависимости от тяжести проступка наказание может быть увеличено.

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