Роман Нойштедтер: "Пример "Ростова" помогает всему российскому футболу"

Защитник сборной России и Роман Нойштедтер выразил мнение в интервью "СЭ", что немецкие соперники ЦСКА и "Краснодара" по еврокубкам – "Байер" и "Шальке" – сильнее российских команд. Футболист также отметил "Ростов", пробившийся в групповой турнир Лиги чемпионов.

– Сразу два немецких коллектива стали соперниками российских в еврокубковых группах – "Байер" встретится с ЦСКА в Лиге чемпионов, "Шальке" с "Краснодаром" в Лиге Европы. Кто, по-вашему, сильнее?

– Думаю, на данный момент немецкие команды. Но никогда не угадаешь, какой будет ситуация в конкретный день. Кто мог предположить, что "Ростов" разгромит "Аякс" и выйдет в группу Лиги чемпионов? Знал, что ростовчане сзади хорошо стоят и впереди всегда опасны, но не ожидал, что они победят дома со счетом 4:1.

– Туда вас не звали?

– Нет. Кстати, считаю, что выход "Ростова" в Лигу чемпионов и игра против "Аякса" – показатель того, что так же может выглядеть и сборная России. Нам надо просто всем вместе хорошо работать. Другое дело, что национальная команда не так часто собирается вместе. Но этот пример показывает, что возможно все. В том числе и через два года на чемпионате мира. Это помогает всему российскому футболу. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Нойштедтера