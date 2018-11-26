Роман Губник: "ЦСКА - молодая команда, но она не потеряла из-за этого в качестве"

Защитник "Виктории" Роман Губник перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА заявил, что его команда приехала за победой.

- "Виктория" еще сохраняет шансы на Лигу Европы. Готовы дать бой ЦСКА?

- Мы приехали с пониманием того, что только победа оставит нас в игре. И никаких других ожиданий от матча у нас нет.

- Вы долго жили в Москве, когда играли в одноименном столичном клубе. Какие изменения вы видите?

- Много изменилось за десять лет, что меня не было. Только пробки не изменились. У нас было мало времени, чтобы что-то увидеть.

- Вызывает ли особые чувства, что предстоит играть на стадионе, который принимал финал чемпионат мира?

- Знакомиться со стадионом будем на тренировке, а старый стадион хорошо знаю. Он был немного другим.

- Оцените состояние соперника. Что является главной силой ЦСКА, и какие задачи стоят перед вами, как перед ключевым игроком обороны?

- Нужно отметить, что ЦСКА – молодая команда, которая не очень-то потеряла в качестве от этого. В первом матче им удавались хорошие комбинации. Не стал бы выделять какие-то моменты отдельно. (Елена Григорьевская)

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