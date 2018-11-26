18:41 | Футбол — Лига чемпионов

Роман Губник: "ЦСКА - молодая команда, но она не потеряла из-за этого в качестве"

Обсудить
0

Защитник "Виктории" Роман Губник перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА заявил, что его команда приехала за победой. 

- "Виктория" еще сохраняет шансы на Лигу Европы. Готовы дать бой ЦСКА?

- Мы приехали с пониманием того, что только победа оставит нас в игре. И никаких других ожиданий от матча у нас нет.

- Вы долго жили в Москве, когда играли в одноименном столичном клубе. Какие изменения вы видите?

- Много изменилось за десять лет, что меня не было. Только пробки не изменились. У нас было мало времени, чтобы что-то увидеть. 

- Вызывает ли особые чувства, что предстоит играть на стадионе, который принимал финал чемпионат мира?

- Знакомиться со стадионом будем на тренировке, а старый стадион хорошо знаю. Он был немного другим. 

- Оцените состояние соперника. Что является главной силой ЦСКА, и какие задачи стоят перед вами, как перед ключевым игроком обороны?

- Нужно отметить, что ЦСКА – молодая команда, которая не очень-то потеряла в качестве от этого. В первом матче им удавались хорошие комбинации. Не стал бы выделять какие-то моменты отдельно. (Елена Григорьевская)

ЦСКА - Виктория Пл

Все о Лиге чемпионов - здесь

Опрос

Как закончится матч 5-го тура Лиги чемпионов ЦСКА - "Виктория" Пл?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
Материалы других СМИ
Загрузка...