Роман Бабаев: "Игра ушла на второй план на фоне событий в метро"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" признался, что после трагического инцидента в метро перед матчем Лиги чемпионов против "Ромы" игра ушла на второй план.

Напомним, в результате обрушения эскалатора на станции римского метро "Репубблика" получили травмы и были госпитализированы 19 россиян, двое отказались от госпитализации. Кроме того, двум россиянам были сделаны операции.

– Что сейчас скажете про инцидент в метро?

– Да, конечно, нас проинформировали. Честно говоря, даже игра ушла на второй план на фоне этих событий. Очень печально, если не сказать трагически. Всю игру был на телефоне. Пытался выяснить, что произошло. К сожалению, действительно есть пострадавшие, которые сейчас находятся в госпитале. Несколько человек получили серьезные травмы. Мы стараемся оказать всю необходимую помощь. Уже это делаем. Оперативно подключился и РФС, и МИД. Надеюсь, что ребята поправятся. Сейчас самое главное – им здоровья.

– Есть понимание, в чем причина?

– Надеюсь, власти Рима разберутся, как такое могло произойти. Сейчас много спекуляций на эту тему. (Виталий Айрапетов)

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