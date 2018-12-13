Роман Бабаев: "ЦСКА может громить в гостях "Реал", но в то же время уступать дома "Виктории"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над "Реалом" в 6-м туре Лиги чемпионов (3:0) в эксклюзивном интервью "СЭ" отметил, что команда молодая, поэтому показывает нестабильные результаты.

– После такой победы и такого футбола у вас есть уверенность, что ЦСКА – реальный претендент на золотые медали чемпионата России?

– Не стал бы так ставить вопрос. Потому что, повторю, коллектив очень молод. ЦСКА может громить в гостях "Реал", но в то же время уступать дома "Виктории" или терять очки в домашних матчах с "Краснодаром", "Локомотивом". Так что никаких шапкозакидательских настроений нет. Просто постараемся полноценно подготовиться ко второй части сезона. Тем более, у нас будет больше времени, чем у участников еврокубков. Не сомневаюсь, что Виктор Михайлович максимально полезно использует перерыв. И постараемся занять максимально возможное высокое место.​ (Виталий Айрапетов)

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