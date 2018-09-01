Родриго Бекао: "Задача ЦСКА в Лиге чемпионов - выйти из группы"

Защитник ЦСКА Родриго Бекао после победы над "Уралом" (4:0) прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов для своей команды. Армейцы попали в группу G, где сыграют с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" Пльзень.



- Поделитесь мнением об итогах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

- Мы попали в очень хорошую группу. Она, конечно, тяжелая для нашей команды, которая хочет расти, прибавлять и совершенствоваться по ходу сезона. Это будут отличные спарринги. Противостоять нам будут топ команды, и если мы хотим расти, то нам и нужно играть как раз с такими мощными соперниками.

- Задача – занять второе место в группе?

- Наша цель – выйти в следующий этап, а на каком месте закончим – вторично. Главное, чтобы мы решили основную задачу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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