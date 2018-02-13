Роберту Фирмину: "Ливерпуль" без проблем заменил Коутинью"

Полузащитник "Ливерпуля" Роберту Фирмину перед выездным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" отметил, что его команда справилась с уходом Филиппе Коутинью. 25-летний бразилец в январское трансферное окно был куплен "Барселоной" за 120 миллионов евро.

– Конечно, Кутиньо – отличный игрок, но мы заменили его без проблем, – передает сайт УЕФА слова Фирмину. – Перед матчами с "Порту" на каждом из нас большая ответственность, но справляться с этой ответственностью – наша работа. Если я отдам всего себя команде, то в следующих раундах могу сыграть против великих игроков современности – Эдинсоном Кавани, Неймаром или Криштиану Роналду.