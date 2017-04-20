Роберт Фернандес: "Игроки "Барселоны" проделали титанический труд"

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес после ответного матча 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:0) выразил сожаление по поводу вылета команды. Он поблагодарил болельщиков за поддержку. "СЭ" вел трансляцию встречи. Напомним, что первый матч команд в Италии завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

– Команда проделала титанический труд и старалась отыграть три гола, пропущенных в первой встрече, – приводит Tmw слова Фернандеса. – Один забитый мяч придал бы уверенности. Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас с первой до последней минуты. Футбол таков – "Ювентус" провел блестяще 25 минут и победил нас.