"Реал" – "Рома": прямая трансляция – в 22.00

Сегодня, 19 сентября, "Реал" начинает защиту титула победителя в Лиге чемпионов. В главном клубном турнире Европы "Королевский клуб" играет в группе G. И первый матч мадридцы проводят дома с "Ромой". Встреча на "Сантьяго Бернабеу" начнется в 22.00 в 22.00 по московскому времени. Кроме испанцев и итальянцев, в этом квартете выступают ЦСКА и "Виктория из Пльзени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Реал" – "Рома".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Реал" – "Рома": прямая трансляция