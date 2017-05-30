Рашид Рахимов: "Спартаку" для игры на два фронта нужны 4-6 новых игроков"

Экс-тренер "Терека" Рашид Рахимов в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" отметил, что московский "Спартак" для хорошего выступления в чемпионате и Лиги чемпионов необходимо приобрести несколько игроков. По его словам, команда должна укрепить фланги, позицию центрального полузащитника и защитника.

- Если "Спартаку" не укрепиться, будет очень сложно играть на два фронта, - заявил Рахимов. - Никаких рекомендаций я бы давать не стал, но думаю, что им нужно укрепить фланговые позиции, зону центрального полузащитника, центрального защитника. Для игры в чемпионате и Лиге чемпионов нужно еще как минимум 4-6 футболистов.