11:35 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Рафаэль Варан: "Ничья является справедливым результатом для "Боруссии" и "Реала"

0
0
0

Защитник "Реала" Рафаэль Варан назвал справедливой ничью с дортмундской "Боруссией" в матче 2-го тура Лиги чемпионов (2:2). Также он отметил, что мадридцам нужно продолжать работать.

- Думаю, что ничья является справедливым результатом для обеих команд, - цитирует пресс-служба УЕФА Варана. - "Боруссия" имела владение мячом, а мы действовали на контратаках. Нам не хватило немного внимания и энергии в концовке встречи, но это неплохой результат. Потеря двух очков в конце игры никого не делает счастливым, но мы в порядке. Будем продолжать работать.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ