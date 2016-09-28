Рафаэль Варан: "Ничья является справедливым результатом для "Боруссии" и "Реала"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан назвал справедливой ничью с дортмундской "Боруссией" в матче 2-го тура Лиги чемпионов (2:2). Также он отметил, что мадридцам нужно продолжать работать.

- Думаю, что ничья является справедливым результатом для обеих команд, - цитирует пресс-служба УЕФА Варана. - "Боруссия" имела владение мячом, а мы действовали на контратаках. Нам не хватило немного внимания и энергии в концовке встречи, но это неплохой результат. Потеря двух очков в конце игры никого не делает счастливым, но мы в порядке. Будем продолжать работать.