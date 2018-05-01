Прогноз Фонбет: "Реал" снова победит "Баварию" и выйдет в финал

Во вторник, 1 мая, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов "Реал" примет "Баварию". Мадридцы выиграли первый матч со счетом 2:1 и считаются фаворитами и в ответной встрече с коэффициентом 2.15. Ставки на успех гостей принимаются с коэффициентом 3.25, а ничья котируется в 3.95.

Большинство клиентов Фонбет считают, что и в ответном матче "Реал" отпразднует победу – на это поставили 75% игроков. Только 20% верят в немцев, а оставшиеся 5% ставят на ничью.

А вот в линии на тотал 3,5 гола единогласия нет: 52% ставят на тотал меньше с коэффициентом 1.85, 48% - на тотал больше за 2.00.

Наиболее популярной стала ставка на победу "Реала" - 64%. С большим отставанием от нее идет ставка на победу "Баварии" - 17%. Подстраховаться на победу "Реала" с ничьей решили 7% игроков. По 6% поставили на выход "Реала" в финал и на "Обе забьют". На данный момент больше всего средств было поставлено на победу "Реала" с коэффициентом 2.10 в экспрессе – 110 тысяч рублей. В среднем же на матч ставят по 804 рубля.

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