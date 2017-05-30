Предраг Миятович: "Больше горжусь голом в ворота "Ювентуса", чем покупкой Криштиану Роналду"

Бывший игрок "Реала" Предраг Миятович признался, что гордится победным голом, который забил в ворота "Ювентуса" (1:0) в финале Лиги чемпионов сезона-1997/98. В 2006 году он стал спортивным директором "Королевского клуба", а в 2009 году договорился о приглашении в команду нападающего Криштиану Роналду.

– Я больше горжусь голом в ворота "Ювентуса", чем покупкой Криштиану Роналду, – приводит A Bola слова Миятовича.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.