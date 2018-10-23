Посольство России в Италии открыло горячую линию в связи с инцидентом перед матчем "Рома" - ЦСКА

Посольство России в Италии открыло горячую линию для получения информации по поводу инцидента в Риме перед матчем Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА. Из-за аварии на эскалаторе в метро пострадали около 30 человек.

- Нам поступила информация примерно о 30 пострадавших в ходе инцидента, несколько человек находятся в тяжелом состоянии, - сказал поверенный в делах посольства РФ Максим Бурляй. Его слова приводят "РИА Новости". - Раненых сейчас направляют в две римских больницы – Поликлинику Умберто I и Травматологический и ортопедический центр. В настоящее время сотрудники посольства выезжают в эти медицинские учреждения, чтобы на месте прояснить ситуацию и оказать всю необходимую поддержку и помощь пострадавшим соотечественникам

Также Бурляй сообщил, что горячая линия будет работать по телефону +393802652769. Он отметил, что посольство внимательно отслеживает развитие ситуации в связи с инцидентом и находится на постоянной связи с органами местной полиции и службы Гражданской обороны.

Итальянские СМИ также сообщали, что один фанат ЦСКА получил ножевое ранение перед стадионом в столкновении с итальянскими болельщиками.

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