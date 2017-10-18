Полузащитник "Базеля": "В матчах с ЦСКА можем заложить фундамент под выход в плей-офф"

Полузащитник "Базеля" Ренато Штеффен в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что его команда может заложить основу под выход в плей-офф в двух ближайших встречах. Он также добавил, что его не беспокоит прохладная погода в Москве.

– "Базель" в матчах с ЦСКА может заложить фундамент под выход в плей-офф Лиги чемпионов, – приводит Blick Штеффена. – Что касается погоды в Москве, то мне нравится, когда прохладно. Я могу больше работать и меньше уставать.

Матч ЦСКА – "Базель" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.