Пол Скоулз: "МЮ" даже не пытался выиграть матч"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал игру команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей" (1:2). "МЮ" сыграл вничью в первой встрече (0:0) и вылетел из турнира.

– Тренер любит играть на контратаках, – цитирует A Bola Скоулза. – Но было сложно понять эту игру. Нет желания, нет энергии, нет скорости. Это необъяснимо. "МЮ" даже не пытался выиграть матч. Тренер должен видеть, что Санчес себя не реализует. Моуринью до сих пор не знает оптимального сочетания в атаке.