Первая встреча Киева и Москвы после распада СССР. 95 тысяч на трибунах и 3:2 вместо 0:2.

24 года состоялся первый официальный матч между киевским "Динамо" и московским "Спартаком" после распада Союза. Соперники встретились в групповом турнире Лиги чемпионов-1994/95. После первого тайма красно-белые вели 2:0, но дубль Леоненко и гол Реброва помогли киевлянам победить в первом туре главного еврокубка.
Как это было – в материалах уникального номера "СЭ". Протокол матча "Динамо" (Киев) – "Спартак" (Москва) – здесь.
Видео и фотогалерея прилагаются. Все результаты Лиги чемпионов-1994/95 – здесь.