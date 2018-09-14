Первая встреча Киева и Москвы после распада СССР. 95 тысяч на трибунах и 3:2 вместо 0:2.

14 сентября 1994 год. Киев. "Динамо" – "Спартак" – 3:2. Автор дубля Виктор Леоненко (справа) против Рашида Рахимова. Фото Александр Федоров, "СЭ"

24 года состоялся первый официальный матч между киевским "Динамо" и московским "Спартаком" после распада Союза. Соперники встретились в групповом турнире Лиги чемпионов-1994/95. После первого тайма красно-белые вели 2:0, но дубль Леоненко и гол Реброва помогли киевлянам победить в первом туре главного еврокубка.

Как это было – в материалах уникального номера "СЭ". Протокол матча "Динамо" (Киев) – "Спартак" (Москва) – здесь.

Видео и фотогалерея прилагаются. Все результаты Лиги чемпионов-1994/95 – здесь.