Переводчик рассмешил Терима на пресс-конференции после матча "Галатасарай" – "Локомотив"

Неудачный перевод рассмешил главного тренера "Галатасарая" Фатиха Терима на пресс-конференции после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Локомотивом" (3:0).

Терим был весьма многословен, однако на русский с турецкого переводилась лишь 1/5 пятого сказанного им. В один момент Терим произнес фамилии футболистов "Локомотива" Мануэла Фернандеша и Джефферсона Фарфана. Однако переводчик не сказал, что говорил тренер об этих игроках. Российские журналисты попросили уточнить, о чем шла речь. Терим попробовал объяснить, однако переводчик все равно не сумел передать его слов. Главный тренер "Галатасарая" рассмеялся, после чего начал отвечать на следующие вопросы. (Илья Андреев)