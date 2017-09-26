Переводчица ужасной пресс-конференции Клоппа: "Просто журналистам не надо делать фото во время вопросов"

Переводчица Валерия Пак прокомментировала ситуацию с пресс-конференцией главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака".

Известный английский журналист Джеймс Пирс назвал пресс-конференцию "ужасной". Он пожаловался на работу микрофона Юргена Клоппа, странные вопросы и плохой перевод. У переводчицы возникали трудности с фамилиями футболистов и футбольной терминологией. В частности, Клопп вынужден был написать ей на листке фамилию форварда красно-белых Квинси Промеса и помог ее произнести. При переводе некоторых ответов порой терялся смысл сказанного.

– Да, произошли некоторые заминки из-за недостаточного опыта перевода в данной сфере, специфического произношения тренера и нелепых вопросов журналистов, – цитирует Metro Валери. Пак. – К помощи Мистера Клоппа отнеслась с благодарностью. Со звуком все было в порядке. Просто журналистам не надо делать фото во время того, как задают вопросы, потому что тогда людей не слышно. Я не работаю в "Спартаке". До этого был опыт работы переводчиком на Кубке конфедераций, но там обошлось без проблем. Тут же возникло много факторов, которые повлияли на такой перевод.

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг сообщил, что организацией пресс-конференции занимался не российский клуб, а гостевая команда.

Матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится сегодня, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.