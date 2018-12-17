Павел Недвед: "Ювентусу" не повезло, "Атлетико" - сложнейший соперник"

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед признал, что его клубу в 1/8 финала Лиги чемпионов достался непростой соперник в лице мадридского "Атлетико".

– Нам не повезло. "Атлетико" – команда, которой тяжело противостоять. Они в большей степени итальянская команда, чем европейская, - приводит слова Недведа пресс-служба "Ювентуса". - У них сильная защита, которая играет низко и знает, как контратаковать с Гризманном и другими футболистами. Я предвижу два равных матча с небольшим количеством голов. Нам попался сложнейший соперник, но в этом нет никакой проблемы.



Криштиану – игрок Лиги чемпионов? Да, но у нас в целом сильная команда, и мы можем быть уверены в итоговом успехе.

Матчи между "Ювентусом" и "Атлетико" пройдут 12 февраля и 5 марта. Первая игра состоится в Мадриде, а в начале марта команды сразятся в Турине.