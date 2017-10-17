Паулу Фонсека: "Шахтер" никогда не изменит своим принципам и будет доминировать"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека перед матчем третьего тура Лиги чемпионов против голландского "Фейеноорда" отметил, что во встрече не примут участие три футболиста украинской команды. Тем не менее, по мнению португальца, стоит ожидать открытого футбола.

- Как вы знаете, еще не восстановился Кривцов, длительный период отсутствует Малышев, - приводит официальный сайт "Шахтера" слова Фонсеки. - Также не сыграет Дентинью. Остальные ребята подходят к поединку без травм, слава Богу, все в порядке.

– Расскажите о вашей подготовке. Какие сильные и слабые стороны "Фейеноорда" вы могли бы выделить, кого считаете лидером?

– Времени перед такими встречами никогда не бывает много. Вы видите наш график: дней между матчами очень мало. Тем не менее мы постарались максимально подготовиться к "Фейеноорду" и прекрасно понимаем, что нас ждет сложнейшее противостояние. Соперник – чемпион Нидерландов. Уважаем, знаем его качества и надеемся на хорошую игру.

– Ждете ли открытого футбола?

– Да, как и всегда в Лиге чемпионов, когда обе команды хотят владеть мячом и доминировать на поле. Понятно, что для "Фейеноорда" этот поединок может стать решающим. Мы же никогда не изменим своим принципам: постараемся доминировать, контролировать мяч и быть сильнее оппонента.