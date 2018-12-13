Паулу Фонсека: "Шахтер" не смог удержать преимущество"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека выразил сожаление по поводу ничьей с "Лионом" (1:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Этот результат позволил "горнякам" выйти в плей-офф только в Лигу Европы.

– Мы старались сохранить преимущество, но не смогли, – цитирует AFP Фонсеку. – Хотим поблагодарить всех наших болельщиков, хотя мы играли не на своем стадионе, а в Киеве. Было около 39 тысяч фанатов. Конечно, мы хотели победить. Но в любом случае продолжим борьбу в Европе. В этом матче решающее значение имели индивидуальные качества.