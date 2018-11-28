Паулу Фонсека: "Победа "Шахтера" – это плоды нашей веры в себя до самого конца"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после победы над "Хоффенхаймом"​ в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:2) отметил, что игра получилась тяжелой. По его словам, все в руках его команды.

- Это был очень тяжелый день, - цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку. - Мы начали очень хорошо, забили два гола, но не сумели удержать это преимущество. Нам было очень сложно даже против десяти игроков "Хоффенхайма". Соперники продолжали создавать нам проблемы. Но мы верили до конца, верили в свою стратегию, и это сработало.

Мы приняли решение изменить схему, потому что этого требовала данная игра. Мы хотели добавить надежности обороне, и хотя у нас все равно было очень много проблем, мы закончили матч в радостном настроении.

"Хоффенхайм" рисковал больше и создавал нам сложности в конце, но и у нас тоже было много моментов. Это был очень открытый атакующий футбол. Наша победа – это плоды нашей веры в себя до самого конца.

Теперь все в наших руках. У нас есть все шансы выйти в плей-офф. Понятно, что для этого нам нужно обязательно выиграть последний поединок. Это будет сложно, ведь "Лион" сегодня снова показал, что это прекрасная команда. Они не проиграли "Сити" – это доказывает высокий уровень этой команды. Но мы будем бороться до конца.