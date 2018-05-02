Паоло Мальдини: "Все мы надеемся, что "Рома" сможет сотворить еще одно чудо в матче с "Ливерпулем"

Бывший защитник "Милана" Паоло Мальдини выразил надежду, что "Рома" сумеет пробиться в финал Лиги чемпионов. Сегодня команда сыграет с "Ливерпулем" в ответном матче 1/2 финала, в первой встрече римляне уступили со счетом 2:5.

- "Рома" сотворила чудо в матче против "Барселоны" (3:0). Они надеются на еще одно чудо сегодня, как и все мы, - цитирует Мальдини Football Italia. - Непобедимых команд нет. Но проблема в том, что "Ливерпуль" очень хорош при контратаках, а в такой ситуации они опаснее "Барселоны". Не знаю, что случится, но надеюсь, что "Рома" победит.