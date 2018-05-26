Отец Джорджо Кьеллини: "Вместе с сыном будем поддерживать "Ливерпуль"

Отец защитника "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал, что они вместе с сыном будут болеть за "Ливерпуль" в финальном матче Лиги чемпионов против "Реала". Ранее "Ювентус" уступил мадридцам в четвертьфинале турнира по сумме двух встреч.

– "Реал" нам неприятен. Джорджо и я поддерживаем "Ливерпуль", – сказал отец итальянца в эфире Mediaset Premium. – Мы по-прежнему ощущаем горечь от поражения в 1/4 финала турнира. Это нормально, что "Реал" вызывает неприязнь, ведь они всегда выигрывают.

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 26 мая, в Киеве. Начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча между "Реалом" и "Ливерпулем".