Ольга Голодец: "Очень радует, что в ЦСКА много молодежи"

Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец прокомментировала победу ЦСКА над "Реалом" (1:0) в Лиге чемпионов.

В концовке этой игры красную карточку получил вратарь армейцев Игорь Акинфеев, автором единственного гола стал Никола Влашич.

– Впечатления от победы? Потрясающие! Ребята оправдали ожидания, – сказала "СЭ" Голодец. – Удивительная победа. Очень напряженный матч. Играли на высокой скорости. Команде и повезло, и... Все довольны результатом.

– Можете кого-то выделить?

– Ну конечно, тот гол, который забил Влашич – замечательный. Замечательная победа. Команда очень молодая, много новых игроков, но ребята показывают хороший класс игры. Очень радует, что в команде много молодежи – легкой, быстрой. Мне кажется, у нее есть потенциал.

– Что скажете по поводу удаления Акинфеева? Справедливо ли оно?

– Без комментариев. (Андрей Михайлов)