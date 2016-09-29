Никита Симонян: "Ростов" провел достойный матч с ПСВ"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поздравил "Ростов" с успешным результатом в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (2:2). Он отметил, что вратарь Сослан Джанаев мог бы сыграть увереннее в моменте с пропущенными голами.

- "Ростов" провел достойный матч! Поздравляю команду с первым набранным очком в Лиге чемпионов, - сказал Симонян. - ПСВ доставил немало хлопот, но ростовчане справились с именитым соперником. Джанаев в эпизодах с двумя голами мог бы сыграть более уверенно, но отраженным пенальти он "отмазался" (смеется).

- Как оцените игру Полоза?

- Молодец! Сыграл блестяще, забил трудные мячи.

- Стоит ждать его довызова в сборную России?

- Он уже привлекался на первый сбор команды. Вызывать ли его сейчас - компетенция Станислава Черчесова. (Сергей АСТАХОВ)