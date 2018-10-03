Никита Чернов: "Отдал бы "Золотой мяч" Влашичу, а не Модричу"

Защитник ЦСКА Никита Чернов прокомментировал победу над мадридским "Реалом" (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
– Все рады победе. Радовались как дети. Текста мало было в раздевалке, все кричали, несвязанная речь была. Сегодня радуемся, завтра тренировка.
– Осадка не было из-за концовки?
– Да какой осадок? Мы понимали, что "Реал" три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, было понятно, что будут атаковать весь матч. В таких матчах удача важную роль играет. Акинфеев тащил.
– Почему Акинфеев получил две желтые?
– Первую, может быть, по делу, за то, что сказал что-то. А вторую дали, когда Игорь спросил "За что?". Судья напутал немного.
– Не было ощущения, что судья хотел ничьи для "Реала"?
– Не знаю, что он хотел. Мы хотели победить.
– Как было играть против Бензема?
– Не знаю. Он больше играл в подыгрыше, в штрафной редко появлялся. Сейчас порадуемся. Тяжело принять это. Все-таки лучшая команда мира. В любом случае в футбол играют люди.
– Модрич заслуживает "Золотого мяча" после этого?
– После сегодняшнего матча я бы отдал его Влашичу.
– Лучший ваш матч в карьере?
– Не знаю, не сказал бы. Сыграли на ноль с "Реалом", это придаст нам уверенности. Это великий матч (Александр Рогулев).