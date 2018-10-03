Никита Чернов: "Отдал бы "Золотой мяч" Влашичу, а не Модричу"

Защитник ЦСКА Никита Чернов прокомментировал победу над мадридским "Реалом" (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

– Все рады победе. Радовались как дети. Текста мало было в раздевалке, все кричали, несвязанная речь была. Сегодня радуемся, завтра тренировка.

– Осадка не было из-за концовки?

– Да какой осадок? Мы понимали, что "Реал" три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, было понятно, что будут атаковать весь матч. В таких матчах удача важную роль играет. Акинфеев тащил.

– Почему Акинфеев получил две желтые?

– Первую, может быть, по делу, за то, что сказал что-то. А вторую дали, когда Игорь спросил "За что?". Судья напутал немного.

– Не было ощущения, что судья хотел ничьи для "Реала"?

– Не знаю, что он хотел. Мы хотели победить.

– Как было играть против Бензема?

– Не знаю. Он больше играл в подыгрыше, в штрафной редко появлялся. Сейчас порадуемся. Тяжело принять это. Все-таки лучшая команда мира. В любом случае в футбол играют люди.

– Модрич заслуживает "Золотого мяча" после этого?

– После сегодняшнего матча я бы отдал его Влашичу.

– Лучший ваш матч в карьере?

– Не знаю, не сказал бы. Сыграли на ноль с "Реалом", это придаст нам уверенности. Это великий матч (Александр Рогулев).​