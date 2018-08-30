Навас признан лучшим вратарем сезона-2017/18 в Европе

В ходе жеребьевки Лиги чемпионов, которая прошла в Монако, награду лучшему вратарю прошлого сезона по версии УЕФА получил голкипер "Реала" Кейлор Навас. Вместе со своей командой он стал победителем Лиги чемпионов, обыграл в финале "Ливерпуль" (3:1).

Навас стал первым костариканцем, который удостоился этой награды. 31-летний футболист выиграл Лигу чемпионов вместе с "Реалом" три раза.