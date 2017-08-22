"Наполи" выбил "Ниццу" из Лиги чемпионов

"Ницца" на своем поле проиграла "Наполи" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Неаполитанцы, как и в первой встрече, дважды поразили ворота соперника.

Таким образом, французская команда сыграет в Лиге Европы, а итальянская - в групповом турнире Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Ницца" - "Наполи" - 0:2 (0:0)

Голы: Кальехон, 48 (0:2). Инсинье, 89 (0:2).

Первый матч - 0:2.