"Наполи" выбил "Ниццу" из Лиги чемпионов

"Ницца" на своем поле проиграла "Наполи" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Неаполитанцы, как и в первой встрече, дважды поразили ворота соперника.
Таким образом, французская команда сыграет в Лиге Европы, а итальянская - в групповом турнире Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
4-й отборочный раунд
Ответный матч
"Ницца" - "Наполи" - 0:2 (0:0)
Голы: Кальехон, 48 (0:2). Инсинье, 89 (0:2).
Первый матч - 0:2.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/