"Наполи" разгромил "Шахтер" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов

"Наполи" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов разгромил "Шахтер" - 3:0. Клуб из Донецка остался на втором месте в таблице. Для выхода в 1/8 финала ему нужно в последнем туре не проиграть дома "Манчестер Сити", либо надеяться на потерю очков неаполитанцами в поединке с "Фейеноордом".

В другой встрече группы "Ман Сити", досрочно обеспечивший место в плей-офф, обыграл "Фейеноорд" - 1:0. Голландцы финишируют на последнем месте в группе.

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа F

"Наполи" (Италия) - "Шахтер" (Украина) - 3:0 (0:0)

Голы: Инсинье, 56 (1:0). Зелиньски, 81 (2:0). Мертенс, 83 (3:0).

"Наполи": Пепе Рейна, Маджо, Кирикеш, Альбиоль, Хюсай, Диавара, Хамшик (Рог, 77), Зелиньски (Мариу Руй, 87), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Аллан, 65).

"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Марлос (Дентинью, 79), Фред, Степаненко (Патрик, 70), Тайсон, Бернард, Феррейра.

Предупреждения: Маджо, 25. Кирикеш, 77. Исмаили, 78. Феррейра, 85. Пепе Рейна, 85.

Судья: Скомина (Словения).

Неаполь. Стадион "San Paolo".

"Манчестер Сити" (Англия) - "Фейеноорд" (Голландия) - 1:0 (0:0)

Гол: Стерлинг, 88.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Мангала, Отаменди, Уокер, Данилу, Туре (Фоден, 75), Гюндоган, Де Брейне (Габриэл Жезус, 64), Агуэро, Стерлинг (Диас, 90), Бернарду Силва.

"Фейеноорд": Джонс, ван Бек, Хапс, Дикс (Ньивкоп, 72), Торнстра, Вилхена, Тапия, Амрабат, Бергхейс (Билал Басаджикоглу, 82), Боэтиус (Йергенсен, 70), Ларссон.

Предупреждения: Вилхена, 56. Мангала, 59. Де Брейне, 60. Джонс, 74. Торнстра, 79. Торнстра, 82. Данилу, 86.

Судья: Кружляк (Словакия).

Манчестер. Стадион "Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)".

Турнирная таблица - здесь