Набиль Фекир: "Буду рад победе "Реала" в финале Лиги чемпионов"

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир признался, что будет рад победе "Реала" в предстоящем финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Ранее СМИ сообщали, что 24-летний француз с большой долей вероятности может продолжить карьеру в составе "красных".

– Для меня не существует конкретного фаворита в этом матче, – приводит The Sun слова Фекира. – Однако в составе "Реала" выступают два моих товарища по сборной Франции. Пусть победит лучшая команда! Если мадридцы смогут одержать победу, то я буду рад за них.

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 26 мая в Киеве. Начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча между "Реалом" и "Ливерпулем".