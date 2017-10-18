08:28 | Футбол — Лига чемпионов

Мутко назвал победу "Спартака" над "Севильей" блестящей и феерической


Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко сказал, что он рад за "Спартак" и его болельщиков. Во вторник, 17 октября, красно-белые на своем поле разгромили "Севилью" (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

- Блестящая победа, просто феерическая, отличный матч и великолепная победа, - цитирует ТАСС Мутко. - Что тут еще сказать? Просто рад за "Спартак" и его болельщиков.

Напомним, после трех туров "Спартак" занимает 2-е место в группе E, уступая "Ливерпулю" по дополнительным показателям. В 4-м туре столичная команда на выезде сыграет с "Севильей". Матч состоится 1 ноября.

Опрос

"Спартак" - "Севилья" - 5:1. Это лучший матч клуба в Лиге чемпионов?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4655029

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий