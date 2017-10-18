Мутко назвал победу "Спартака" над "Севильей" блестящей и феерической

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко сказал, что он рад за "Спартак" и его болельщиков. Во вторник, 17 октября, красно-белые на своем поле разгромили "Севилью" (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

- Блестящая победа, просто феерическая, отличный матч и великолепная победа, - цитирует ТАСС Мутко. - Что тут еще сказать? Просто рад за "Спартак" и его болельщиков.

Напомним, после трех туров "Спартак" занимает 2-е место в группе E, уступая "Ливерпулю" по дополнительным показателям. В 4-м туре столичная команда на выезде сыграет с "Севильей". Матч состоится 1 ноября.