"Монако" проиграл "Бешикташу", "Лейпциг" взял верх над "Порту"

В матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Монако" дома проиграл "Бешикташу" со счетом 1:2 и опустился на последнее место в группе G. У монегасков остается одно очко, набранное в игре с "Лейпцигом". Немецкая команда в параллельной встрече дома обыграла "Порту" со счетом 3:2 и поднялась на второе место с четырьмя очками. Лидирует в квартете "Бешикташ", имеющий девять очков. У "Порту" остается три балла.

Лига чемпионов

Группа G

3-й тур

"Монако" (Франция) - "Бешикташ" (Турция) - 1:2 (1:1)

Голы: Фалькао, 30 (1:0). Дженк, 34 (1:1). Дженк, 54 (1:2).

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе (Боскилиа, 79), Фабинью, Туре, Жемерсон, Жоау Моутинью, Тилеманс (Маркуш Лопеш, 57), Лемар, Фалькао, Кейта.

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Пепе, Адриану, Тошич, Джанер Эркин, Хатчинсон, Арслан (Медель, 74), Талиска (Огузхан, 74), Бабел, Куарежма, Дженк (Негредо, 89).

Предупреждения: Пепе, 16. Арслан, 36. Кейта, 49.

Судья: Мажич (Сербия).

"Лейпциг" (Германия) - "Порту" (Португалия) - 3:2 (3:2)

Голы: Орбан, 8 (1:0). Абубакар, 18 (1:1). Форсберг, 38 (2:1). Огюстен, 41 (3:1). Маркано, 44 (3:2).

"Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Кампль, Забитцер, Форсберг (Бернарду, 90+1), Кейта, Брума (Вернер, 75), Огюстен (Поульсен, 77).

"Порту": Жозе Са, Маркано, Лаюн, Фелипе, Теллес, Брахими (Корона, 76), Сержиу Оливейра (Оливер, 58), Данилу Перейра, Эррера (Эрнани Фортеш, 81), Абубакар, Марега.

Предупреждения: Брахими, 46. Орбан, 48. Сержиу Оливейра, 54.

Судья: Тальявенто (Италия).