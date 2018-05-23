Мохамед Салах: "Верил, что "Ливерпуль" окажется в финале Лиги чемпионов"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что всегда верил в удачное выступление "красных" в Лиге чемпионов. Мерсисайдцам предстоит сыграть в финале против мадридского "Реала".

– С моего первого дня в команде я верил в успех на сто процентов, – приводит слова египтянина официальный сайт "Ливерпуля". – Наша команда становится лучше с каждым матчем, поэтому мы совершили нечто грандиозное – попали в финал Лиги чемпионов. Сейчас взволнован весь город и вся команда, но нам надо полностью сконцентрироваться на игре, чтобы допустить как можно меньше ошибок.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Салах провел 14 матчей, отметившись 11 голами.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве. Начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию.