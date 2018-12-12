Милик рассказал, почему не сумел забить Алиссону в Лиге чемпионов

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик заявил, что принял решение пробить по воротам голкипера "Ливерпуля" Алиссона в концовке матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:1), опасаясь подката со стороны игроков соперника. Бразильский вратарь "красных" смог отразить удар польского форварда неаполитанцев.

- Я чувствовал, что позади меня кто-то есть, - приводит слова Милика Polsat Sport. - Я опасался, что соперник сделает подкат. Алиссон преуспел в том, чтобы сузить угол. Вы можете называть это моей ошибкой, но оценка этой ситуации зависит от того, находитесь ли вы на поле, или смотрите футбол по телевизору.

"Наполи" занял третье место в группе С и сыграет в Лиге Европы.

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