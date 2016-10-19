Михаил Осинов: "Игрокам "Атлетико" все равно, выйдут ли на поле Калачев и Кудряшов"

Бывший полузащитник "Ростова" Михаил Осинов считает, что российская команда проиграет "Атлетико" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Осинов добавил, что испанцам все равно, выйдут ли на поле Тимофей Калачев и Федор Кудряшов. Матч "Ростов" – "Атлетико" состоится сегодня в 21.45 по московскому времени.

– Если объективно оценить силы команд, то "Атлетико" – безусловный фаворит. Испанцы обыгрывали в Лиге чемпионов даже не менее сильную "Баварию". Испанский футбол быстрый, техничный. Это тяжелый матч для "Ростова". Надеюсь, что врачи поколдуют, и Калачев успеет восстановиться перед игрой, лишь бы только мельдоний не давали, а все остальное не страшно. Калачев и Кудряшов, безусловно, сильные игроки, но только в рамках чемпионата России, ведь испанцам все равно, выйдут ли эти футболисты на поле. Это тот случай, когда "Ростову" придется подстраиваться под соперника. Для каждого футболиста сыграть против такой команды как "Атлетико" – кайф. Я жду красивой игры. На мой взгляд, победит "Атлетико" – 3:1.

Кайф или мука: чем окажется для "Ростова" матч с "Атлетико"?